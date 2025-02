Linkiesta.it - Trasformare i medici di famiglia in dipendenti pubblici non risolverà i problemi della sanità

La riforma deidinon risolve iesistenti e ne crea di nuovi. Al momento, per la verità, non è stato depositato alcun testo: ma le indiscrezioni e le anticipazioni emerse sui media sembrano far intendere che il governo vorrebbe superare le attuali convenzioni tra idi base e il Sistema Sanitario Nazionale perquesti ultimi indello stesso Ssn. L’obiettivo dichiarato è superare l’ingolfamento, aumentando le ore di ricevimento e consentendo così a tutti – e in particolare ai pazienti più fragili – di ottenere udienza dal proprio medico. Inoltre, questi dovrebbe dedicare una parte del tempo al serviziocollettività, presso le case di comunità in via di realizzazione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).La convinzione alla baseriforma sembra essere che l’impossibilità di fornire adeguata assistenza ai pazienti derivi dal modo in cui sono regolati i rapporti trae Ssn: e che quindi, trasformando questi da liberi professionisti a, improvvisamente tutto si aggiusterà.