Amica.it - Trap Tox o Barbie Botox: quando il botulino migliora i dolori cervicali

Leggi su Amica.it

Se dicessimo che il, la metonimia più utilizzata per parlare di tossina botulinica, è uno dei prodotti di medicina estetica più amati, saremmo certi di non sbagliare. Ilè conosciuto soprattutto per i benefici estetici che derivano dal suo utilizzo, ma spesso ci si dimentica che, in precedenza, questa neurotossina veniva utilizzata per trattare alcune problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico. IlTox, spesso confuso con il, è proprio una di queste. Così, dopo lo Stiletto Lift, oai piedi, ecco che sui social spopola il nuovo trend delalezio. E finalmente, diventa famoso un trend che non si basa esclusivamente sull’aspetto esteriore, ma che mira ad utilizzare ila scopo terapeutico.