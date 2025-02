Quotidiano.net - Transizione energetica e sviluppo: "Serve una nuova politica dei prezzi"

Scelte politiche sbagliate a livello Ue, crisi geopolitiche, e guerre. Un mix perfetto per far salire i costi dell’energia che penalizzano le imprese e i consumatori che stanno sentendo gli effetti di rincari consistenti. Se ne è discusso ieri a Ravenna nel corso del convegno ’Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’ primo appuntamento del ciclo di incontri 2025 di QN Economia promosso da Quotidiano Nazionale (main partner Eni e Snam, partner Gruppo La Cassa di Ravenna e Rekeep con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna). "In Europa – ha osservato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi intervistato nel corso della tavola rotonda da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale – la guida delle istituzioni comunitarie è da anni più o meno la stessa, nel senso che ci sono stessi partiti, stesse persone, stessa presidente della Commissione.