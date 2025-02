Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 13 febbraio, è rottura tra Yesim a Tarik: "Pensavi forse che ti amassi?"

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento con la serie turca incentrata sulle vicende della giudice Guzide. Ecco cosa vedremo nella puntata di giovedì 13su Canale 5 Nuovo appuntamento con, la serie turca con Vahide Perçin, domani in onda su Canale 5 alle 14.10. La puntata promette momenti molto tesi tra, la cui relazione è ormai giunta al capolinea. Riassunto dell'episodio precedente Nella puntata precedente abbiamo visto Oylum soffrire per essere stata ripudiata dalla madre Guzide, ma nonostante questo, aveva cercato di proteggerla. La ragazza infatti, aveva affrontatoordinandole di smetterla di far soffrire sua madre. Burcu intanto, in cambio di filmati che potrebbero incastrare, aveva cercato di ricattare Guzide.: latraNella puntata di