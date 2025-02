Ilrestodelcarlino.it - Tra digitale e sostenibilità. A confronto sul turismo

‘Territori in tour - Turismi, lavori, logistica enelle piattaforme territoriali dell’Horeca’ farà tappa all’autodromo di Imola. L’iniziativa ad invito, promossa dal Consorzio Distributori Alimentari in collaborazione con l’associato DrinNk, è in agenda nella sala Ayrton Senna del circuito il prossimo 19 febbraio a partire dalle 15. Un incontro di approfondimento su tematiche sempre più attuali come le grandi sfide del, della, dell’economia circolare e della responsabilità sociale. Sotto la lente d’ingrandimento finiranno temi sensibili come il futuro della filiera Horeca, l’evoluzione dei flussi turistici e quelli dei consumi fuori casa che, specie dopo la pandemia, impongono un approccio sempre più diretto da parte delle imprese. Così, nel corso delle celebrazioni del 35° anniversario dalla fondazione di Cda, ecco un piccolo itinerario lungo l’intera penisola dedicato agli operatori Horeca, esperti e rappresentanti delle istituzioni per analizzare il quadro e mettere a regime iniziative capaci di rendere ancora più coesi e competitivi i territori.