Ilfoglio.it - Tosi (FI) contro Borchia (Lega): "In Ue i Patrioti sono marginali, Tajani è stato decisivo per Fitto"

“Grottesco e offensivo sentir dire che Antonio, il nostro vicepremier e ministro degli Esteri e numero due del Ppe, non conta nulla. È come se un calciatore di un piccolo club sminuisse uno dei leader della squadra che da anni vince la Champions. Parole che denotano arroganza e mancanza di lucidità”. Flavioreplica così alle dichiarazioni dall’europarlamentare dellaPaolo, alleato di governo in Italia intervioggi dal Foglio. Di ritorno dall'adunata deia Madrid, dove nello scorso fine settimana si è recato anche Matteo Salvini,ha sminuito la capacità di incidere di Forza Italia nelle stanze che contano, tra Strasburgo e Bruxelles. "Guardi, gli amici di Forza Italia vedo che anche qui all’Eurocamera stanno imbastendo una narrativa da stanza dei bottoni, però banalmente mi sembra che non esprimano neanche un coordinatore Ppe nelle varie Commissioni parlamentari a Strasburgo.