Ilrestodelcarlino.it - Tortora: “L’acquisto del Caminetto? Questione di affetto”

Cesena, 12 febbraio 2025 – Pierluigi, ci dica la verità: lei ha acquistato il ristorante ‘Al’ di Milano Marittima perché le piace molto mangiare bene in un ambiente gradevole? “A chi non piace mangiare cose buone cucinate bene in un locale elegante, ma alla portata di tutti? - risponde ridendo -. La verità è che io alvenivo da giovane con gli amici quando mi potevo permettere solo una pizza. Ma ho continuato a frequentarlo anche dopo, a volte festeggiando i successi imprenditoriali, a volte con la famiglia o gli amici”. Pierluigi, imprenditore cesenate del settore energetico (Plt), ha recentemente rilevato il ristorante ‘Al’ dallo storico gestore Franco Mazzoni attraverso la società Plt Food. Quando è stata l’ultima volta Al? “Lo scorso anno, per la tradizionale cena di fine anno con la famiglia”.