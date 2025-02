Noinotizie.it - Torre Guaceto ha vinto il Green travel award Categoria destinazioni sostenibili italiane

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili della riserva naturale protetta di:La riserva dihailper ladedicata alle. Ad assegnare il titolo nell’ambito della 13esima edizione del premio Gist una giuria composta da giornalisti esperti in tutela ambientale e turismo virtuoso.Il riconoscimento assegnato aper via delle politiche di tutela e gestione della fruizione responsabile condotte dal Consorzio di Gestione dell’area protetta, nasce nel solco del modello di governance riconosciuto e promosso da Europarc con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, l’insieme delle azioni per la riduzione dell’impatto antropico sulla natura e il benessere delle comunità sociali ed economiche che ruotano attorno al Parco, che alla riserva è valso l’ottenimento del titolo CETS a partire dal 2016, poi esteso a 23 operatori virtuosi a partire dal 2022, e l’avvio del percorso teso a farne una riserva della Biosfera UNESCO.