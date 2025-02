Lapresse.it - Tornato negli Usa Marco Fogel, l’insegnante detenuto in Russia

Leggi su Lapresse.it

Stati Uniti ed è stato accolto alla Casa Bianca da Donald Trump lo statunitense Marca seguito del suo rilascio dalla detenzione in. Insegnante di storia della Pennsylvania,è stato portato a Washington alla Casa Bianca da Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, che ha fatto il viaggio con lui dalla. Il rilascio è stato presentato dalla Casa Bianca come un disgelo diplomatico che potrebbe far avanzare i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Michael Waltz, ha dichiarato che gli Stati Uniti e lahanno “negoziato uno scambio”, ma non ha detto se gli Stati Uniti hanno rilasciato qualcuno in cambio.La gioia diMi sento l’uomo più fortunato della Terra in questo momento”, ha dettoalla Casa Bianca, mentre si trovava accanto a Trump.