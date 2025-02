Lanazione.it - Torna Young Urban Trail, tanti giovani, tutti di corsa nel centro di Cortona

Arezzo, 12 febbraio 2025 –dineldiSport e nuove generazioni, appuntamento domenica 16 febbraio Sta per scoccare l’ora della terza edizione di «», la manifestazione sportiva dedicata aissimi che si abbina alla eco-camminata «nordic walking» di 10 km. Prima parte della mattinata dedicata agli adulti, con la partenza alle ore 9 da piazza della Repubblica della eco-camminata. Dalle ore 10 le piazze e le strade della città etrusca saranno tutte per i più, con l’avvio delle registrazioni, per l’iscrizione è già possibile collegarsi a questo link: http://www.sportevents.com/. L’evento vuole essere anche un’occasione per il loro avvicinamento allo sport, possono parteciparecoloro che sono nati entro il 2020, i genitori possono accompagnare i loro figli nell’esperienza sportiva.