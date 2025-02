Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Il giardino dei Finzi Contini’. L’omaggio a Romolo Valli

Proseguono gli eventi dedicati alle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita dell’attore reggiano. Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, viene proposto il film "IldeiContini", per la regia di Vittorio De Sica, in cui conhanno recitato Lino Capolicchio, Dominique Sanda, Helmut Berger, Fabio Testi, Alessandro D’Alatri, per una produzione cinematografica del 1970. Giorgio (Capolicchio) è innamorato di Micol (Sanda) ma la ragazza, legatissima al fratello Alberto (Berger) – entrambi rampolli della famigliaContini – gli preferisce il comunista Giampiero Malnate (Fabio Testi). Il finale reticente per i personaggi, ma tragico per gli spettatori, lascia intuire la fine che attende la famiglia di Micol e del padre di Giorgio ().