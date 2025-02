Romatoday.it - Tor Bella Monaca, gli studenti del territorio in visita nei cantieri del "Ferro di Cavallo"

Hanno vestito, per un giorno, i panni dell’ingegnere per capire meglio i lavori in corso a Tor. Cinquanta ragazzi e ragazze degli istituti comprensivi Melissa Bassi e Via Acquaroni, a Roma est, sono stati accompagnati inal cantiere di riqualificazione del comparto di edilizia.