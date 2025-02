Cityrumors.it - Tony Effe sorprende tutti: cosa è successo a Sanremo

Il cantante romano era sicuramente tra i più attesi al Festival per la vicenda Fedez. Ma are è stato il look con il quale si è presentatoIl Festival diè iniziato tra mille emozioni, sorprese e look assolutamente inediti. Partenza con le lacrime per i ricordi del maestro Ezio Bosso e di Fabrizio Frizzi, ma anche un po’ di imbarazzo per i trenta secondi senza audio che hanno dato vita al primo contrattempo della serata. Ma i protagonisti di questa prima serata sono stati sicuramente i cantanti.(Ansa) –I fari sono da giorni puntati su Fedez e anche sugli altri due artisti che nelle scorse settimane sono stati coinvolti nella vicenda Ferragnez: ovvero Achille Lauro e. Nessun colpo di scena almeno in questa prima serata, ma l’artista romano ha volutorecon un look davveronte.