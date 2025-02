Velvetgossip.it - Tony Effe sorprende a Sanremo con un look total white e tatuaggi nascosti

Leggi su Velvetgossip.it

, il rapper romano noto per il suo stile audace e provocatorio, ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston durante il Festival di, portando con sé un’immagine decisamente inaspettata. Dopo le polemiche che avevano circondato il suo concerto di Capodanno, dove l’artista aveva attirato l’attenzione per alcuni eccessi, il 33enne ha scelto di presentarsi con unche ha sorpreso il pubblico e i critici.UninaspettatoL’artista, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, ha optato per un outfit elegante firmato Gucci, che consisteva in un abito doppio petto in lana bianca, abbinato a una camicia e cravatta, mocassini e guanti in pelle. Questo, che si discosta notevolmente dalle sue scelte stilistiche passate, ha creato un contrasto interessante con la sua immagine di rapper ribelle.