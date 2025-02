Thesocialpost.it - Tony Effe senza tatuaggi a Sanremo 2025, come ha fatto a coprirli per l’esibizione al Festival

Leggi su Thesocialpost.it

È ufficialmente iniziata la 75ª edizione deldie il pubblico sta finalmente scoprendo le canzoni inedite dei Big in gara. Con il ritorno di Carlo Contidirettore artistico, dopo l’era di Amadeus, a dominare la scena sono soprattutto i cantanti. Tra i più attesi c’èdubbio, che debutta alcon il brano Damme ‘na mano, un omaggio alla romanità. Dopo aver regalato maritozzi all’arrivo in città, il rapper ha lasciato tutti a bocca aperta con un’inaspettata trasformazione: nienteper la sua prima serata sul palco dell’Ariston.e in total white aSe durante la sfilata sul green carpet aveva scelto di mostrarsi a petto nudo, indossando una maxi pelliccia, per il suo debutto sul palco delha optato per un cambiamento radicale.