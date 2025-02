Quotidiano.net - Tony Effe ‘ripulito’ a Sanremo: via i tatuaggi. I look più sorprendenti sul palco dell’Ariston

, 12 febbraio 2025 – Che fine hanno fatto i tattoo di? La domanda rimbalza sui social mentre su Rai 1 va in scena la performance del rapper a2025, al secolo Niccolò Rapisarda. Con guanti rossi e fondotinta pesante, il 33enne ha fatto sparire idal volto, dal collo e dalle mani, consegnando al pubblico un'immagine di sé ripulita. Giacca doppiopetto e pantaloni bianchi al posto dei soliti jeans, canotte, pellicce aperte su torso nudo, ilsembra una risposta alle polemiche che hanno preceduto la sua partecipazione al Festival. Si è a lungo parlato dei testi delle sue canzoni, considerati offensivi per le donne e sessisti, in nome dei qualiè stato escluso dal parterre degli artisti del capodanno romano al Circo Massimo. E c’è chi ha tirato ancora in ballo i dettagli di un passato burrascoso, come la condanna ai lavori socialmente utili del 2021 per rissa.