Tony Effe irriconoscibile a Sanremo come si è presentato sul palco Il look inedito | Amo solo mia madre Annarita

ha lasciato tutti a bocca aperta nella prima serata del Festival di2025. Il trapper romano, noto per il suo stile ribelle e i tatuaggi iconici, si èsulcompletamente trasformato.si èsul: “Amomia” (TWITTER FOTO) – Notizie.comtotal white, guanti in pelle rossi e una vistosa spilla dorata sulla giacca. Ma il dettaglio che ha sorpreso di più è stato il fatto che tutti i suoi tatuaggi, fino al collo, erano completamente coperti. L’esibizione dicon Damme ‘na mano è iniziata con un tocco cinematografico.Le immagini trasmesse hanno enfatizzato il contrasto con la sua abituale immagine da bad boy, per poi lasciare spazio al colore e a un’interpretazione carica di emozione.