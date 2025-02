Gqitalia.it - Tony Effe ha inaugurato il suo Sanremo con un look total white

Chefosse diverso dagli altri lo sapevamo, ma questa prima serata del Festival dice l’ha confermato ancora una volta. Dopo averlo visto vestito con una pelliccia e poco altro sul Green Carpet di ieri sera,ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston con unGuccicomposto da una giacca doppiopetto, una camicia e un pantalone dello stesso colore. A rendere ilinconfondibile erano i guanti in pelle Rosso Ancora, il colore scelto dall’ormai ex direttore creativo Sabato De Sarno durante i suoi due anni alla guida del marchio fiorentino.75thMusic Festival 2025 - Day 1Daniele Venturelli/Getty ImagesNon è certo la prima volta chesi affida a Gucci. L’avevamo visto in versione super elegante anche durante il GQ Men of the Year, e in occasione della sfilata uomo Primavera/Estate 2025 del brand si era superato con un paio di pantaloncini degni del miglior Paul Mescal, e per lo show womenswear aveva optato per un fullin pelle Rosso Ancora.