Biccy.it - Tony Effe: “Ecco perché ho tolto tutti i tatuaggi”

Leggi su Biccy.it

Ieri sera al Festival di Sanremoha sorpresopresentandosi senza. Il rapper, noto anche per il suo inconfondibile look pieno di ink su volto e collo, ha scelto di mostrarsi con la pelle completamente pulita, lasciando il pubblico a bocca aperta.Ma cosa c’è dietro questa trasformazione? A spiegarlo è stato lui oggi pomeriggio in collegamento al Tg1. “Mi sonoper presentarmi come mamma m’ha fatto, come si dice a Roma. Non era un altro, ero sempre io, però più pulito. . Ero molto emozionato“. Un concetto ribadito anche da Caterina Balivo a La Volta Buona: “Ero un po’ emozionato, spero di andare meglio giovedì. Soffro molto queste cose, sono sensibile. Giovedì arriva mia mamma quindi ho un aiuto in più. I? Mi hanno mascherato.