Tony Effe con Damme ' na mano incanterà tutti a Sanremo 2025

“Vado all’Ariston, faccio felice mamma / Metto cinquanta K sulla vittoria di Gaia”, profetizzava, qualche mese fa, in una strofa di Pezzi da 100 ft. Kid Yugi.Non è ilche ci si aspettava, ma è proprio questo il punto.'na, il brano che ha scelto di portare a, rappresenta un netto cambio di rotta rispetto all'immagine che il pubblico ha di lui. Da ex-leader della Dark Polo Gang e simbolo di uno stile di vita lussuoso e provocatorio,si spoglia di ogni eccesso per presentarsi in una veste nuova: intima, vulnerabile, autoironica. Il suo è un brano che mescola tradizione e modernità, dove le sonorità classiche dello stornello roincontrano un testo intriso di romanticismo e malinconia, il tutto accompagnato dalla sua voce profonda e graffiata.