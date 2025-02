Gqitalia.it - Tony Effe ci ha insegnato che all'occorrenza i tatuaggi possono sparire in un attimo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.A Sanremo tutti si sanremizzano. Così succede che anche, salito sul palco dell'Ariston con una canzone decisamente più classica rispetto a quello a cui ci ha abituati fino ad ora, abbia deciso di optare per un look super clean per il suo debutto sul palco. Che non vuol dire solo un abito immacolato bianchissimo della migliore tradizione sartoriale italiana, ma anche - per coerenza - con un grooming look che ha spazzato via per una sera i suoi caratteristici."Eni Carpet" Inaugural Red Carpet - 75th Sanremo Music Festival 2025SANREMO, ITALY - FEBRUARY 10:attends the inaugural "Eni Carpet" red carpet at the 75th Sanremo Music Festival 2025 at Teatro Ariston on February 10, 2025 in Sanremo, Italy.