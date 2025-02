Tonitto 1939 raggiunge i 162 mln di fatturato Entro il 2028 punta a una crescita di altri 10 mln

Newsagent.it - Tonitto 1939 raggiunge i 16,2 mln di fatturato. Entro il 2028 punta a una crescita di altri 10 mln

, azienda leader in Italia nel settore del sorbetto, dei gelati senza zuccheri aggiunti e dei gelati “speciali” come High Protein e Vegan, ha raggiunto nel 2024 undi 16,2 milioni di euro, con unadel 13% rispetto al 2023, confermando il trend positivo degli ultimi cinque anni. In particolare, l’azienda ha registrato unadi circa 1,3 milioni di euro nel mercato italiano (che rappresenta il 60% del) mentre il mercato estero (che copre il 40% del), ha visto un incremento di 700.000 euro.L’azienda ligure ha recentemente presentato il piano strategico 2025-, nel quale, nonostante le difficoltà legate al contenimento dei costi e alle incognite derivanti dalle diverse situazioni internazionali, emerge la volontà di perseguire unadi10 milioni di euroil