Zonawrestling.net - Toni Storm e Ricochet: per qualcuno, un rimpianto

Leggi su Zonawrestling.net

Quando parliamo di wrestler che passano da una compagnia all’altra, talvolta parliamo di. Prendo spunto dall’articolo su Ospreay pubblicato dal buon Giuseppe Calò per parlare ancora una volta di chi ha perso una opportunità e chi invece l’ha guadagnata. È abbastanza evidente che un talento, passando in AEW, ci guadagni in narrativa (molto meno in esposizione mediatica, oggi). Mi viene da citare Swerve Strickland, ma sono tanti i casi di chi può rappresentare un serioper chi li ha avuti nel roster e non li ha saputi valorizzare.sono due situazioni da manuale. In maniera inconcepibile la prima, trattandosi di un talento cristallino che aveva fatto impazzire le indy. In maniera più prevedibile il secondo, per lo stile per cui era stato messo sotto contratto.