Ilgiorno.it - Tommy, il ragazzino con autismo grave rifiutato da 31 scuole di Milano. Il ministero: “Attivate misure di integrazione”

– Sul caso di Tommaso, il ragazzo di 15 anni con formadiche si sarebbe visto rifiutare l’accesso a ben trentunodi, è dovuto intervenire in prima persona il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. La vicenda, raccontata dai genitori, ha riacceso il dibattito sull’impreparazione del sistema pubblico di educazione nell’accoglienza di alunni con bisogni specifici. Tanto più che anche una compagna di Tommaso, Yana, tetraplegica e con deficit cognitivo, dopo tanti rifiuti è stata accolta solo da una scuola di danza, pur essendo sulla sedie a rotelle. Per Tommaso, il ministro Valditara ha dato mandato agli uffici “di avviare una verifica approfondita” e si è impegnato “a trovare una soluzione adeguata”, perché “la scuola italiana – ha detto – ha il dovere di essere inclusiva per tutti gli studenti, senza distinzioni.