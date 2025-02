Inter-news.it - Toldo: «Immagini chiari su Bastoni! Vi dico la mia»

Intervenuto su Viola amore mio, programma radiofonico, l’ex di Inter e Fiorentina, Francesco, ha parlato della vittoria dei nerazzurri a San Siro.– Francesco, ex giocatore di Inter e Fiorentina, nel corso del suo collegamento con Radio Firenze Viola, ha parlato dell’attuale momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro i toscani. Queste le sue parole: «Lesul calcio d’angolo erano chiare, ma non credo ci sia malafede. Assolutamente. Il VAR non c’era quando giocavo io. La Fiorentina ha fatto vedere ottime cose, i cambi sono entrati e hanno dato una spinta maggiore. Poi c’è da dire che l’Inter è una squadra difficile da superare. È difficile fargli gol. De Gea è un grande portiere. Le critiche ci stanno, ma dal divano però. Ogni tanto un errore può capitare».