TNA | Josh Matthews lascia la compagnia dopo 10 anni

Per la TNA il 2025 è un anno di evidente ristrutturazione. Da un lato il nuovo accordo con la WWE per costruire una partnership pluriennale che vedrà scambi di wrestler tra le due compagnie, dall’altro un grande cambiamento nel roster, con diversi talenti che hannoto lacon l’anno nuovo. Non solo grandi nomi come Jordynne Grace, Jonathan Gresham o (tra pochi giorni)Alexander, ma anche altre persone che hanno ricoperto ruoli meno vistosi ma molto importanti, come Jade Chung, che è era la ring announcer della. E nella giornata di oggi, è stato confermato l’addio di un altro nome.Addio10Come riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, infatti,hato la. Il nome probabilmente a tanti non dirà nulla, ma si tratta di una persona fondamentale per gli ultimi diecidi storia della TNA.