Tirreno-Adriatico 2025, Van Der Poel sarà al via

Roma, 12 febbraio- Appena dopo aver vinto i recenti Mondiali di ciclocross a Liévin, tra l'altro per la settima volta in carriera, Mathieu Van Derha subito girato il mirino verso la strada e in particolare ai primissimi impegni stagionali, quelli buoni a rifinire la condizione in vista delle Classiche. Il dubbio per aprire i giochi era tra Parigi-Nizza ee da oggi esiste una soluzione al dilemma: il prossimo 10 marzo l'olandeseal via della 60esima edizione della Corsa dei Due Mari. Il programma di Van DerPer Van Derla presenza allasegnerà il debutto stagionale su strada dopo i fasti nel fango e le meritate vacanze vissute in Valtellina e Livigno. Vacanze, sì, ma sempre con tanto sport nel mezzo: bici, ma anche sci, con quella neve che di solito il figlio e nipote d'arte affronta di tanto in tanto nel ciclocross.