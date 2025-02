Oasport.it - Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei da 10 metri di Osijek

Leggi su Oasport.it

La stagione internazionale 2025 delprenderà il via da(Croazia), con glida 10di: parte il quadriennio olimpico che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028. Nella categoria senior l’Italia schiererà nove azzurri, di cui sette uomini e due donne.Le gare della categoria senior saranno in programma da venerdì 7 a lunedì 10 marzo: nella carabina saranno al via Danilo Dennis Sollazzo, Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello e Barbara Gambaro, mentre nella pistola toccherà a Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Matteo Mastrovalerio.L’Italia punterà soprattutto su Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, sul podio a Parigi 2024 nella pistola da 10, con il secondo degli azzurri citati che deve difendere sia il titolo continentale conquistato lo scorso anno sia il primo posto nel ranking mondiale.