Tim | ricavi e Ebitda in crescita nel 2023 stabilizzazione per Tim Consumer

Il cda di Tim ha esaminato i risultati preconsuntivi. Itotali di gruppo ammontano a 14,5 miliardi di euro, indel 3,1% (+1,5% nel domestico a 10,2 miliardi, +6,8% in Brasile a 4,4 miliardi); ida servizi sono indel 3,4% anno su anno a 13,5 miliardi (+2,0% nel domestico a 9,3 miliardi, +6,6% in Brasile a 4,2 miliardi); l'aumenta dell'8,3% anno su anno a 4,3 miliardi (+8,3% nel domestico a 2,2 miliardi, +8,3% in Brasile a 2,2 miliardi ); Timin particolare ha registratototali in(+0,6%) a 6,1 miliardi e "ha confermato il percorso di".