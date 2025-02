Lettera43.it - Tim, approvata la cessione di Sparkle a Mef e Retelit per 700 milioni di euro

Il consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità l’offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione totalitaria detenuta in, ricevuta da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze e di, che valorizza la società 700di. La firma dei contratti, come si legge in una nota, avverrà entro l’11 aprile. Il perfezionamento dellaè invece atteso entro il primo trimestre del 2026, una volta ottenute le autorizzazioni Antitrust e in materia di Golden Power.La deadline per la decisione suera stata fissata al 15 marzoLa deadline per la decisione finale su, società dei cavi sottomarini controllata al 100 per cento da Tim, era stata fissata al 15 marzo. L’accelerata è arrivata grazie alla discesa in campo di Intesa Sanpaolo, che si è affiancata a Banca Monte Paschi Siena, Banco Bpm e Ing nel pool di istituti finanziatori, completando il consorzio in grado di garantire circa la metà del valore dell’operazione.