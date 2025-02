Quotidiano.net - Tim approva offerta da 700 milioni di euro per cessione di Sparkle al MEF e Retelit

Il cda di Tim ha esaminato l'vincolante per l'acquisto della partecipazione totalitaria detenuta da Tim in, ricevuta ieri da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze e diche valorizza700di. La firma dei contratti, si legge in una nota, avverrà entro l'11 aprile e il perfezionamento dellaè atteso entro il primo trimestre del 2026, una volta completate le attività propedeutiche, tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di Golden Power. Il Consiglio ha condotto "un ampio e approfondito esame" con l'assistenza di di Vitale & Co, Goldman Sachs e Mediobanca per gli aspetti finanziari e gli avvocati dello studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per quelli legali e ha "to all'unanimità, e con parere favorevole del Comitato parti correlate", che a sua volta è stato assistito da Equita e, per i profili legali, dal professor Umberto Tombari.