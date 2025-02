Lapresse.it - Tim approva l’offerta per Sparkle

Leggi su Lapresse.it

Timper.Il Consiglio di amministrazione di Tim – riunitosi sotto la presidenza di Alberta Figari – hato all’unanimità dopo aver esaminatovincolante per l’acquisto della partecipazione totalitaria detenuta da Tim inricevuta ieri da parte del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) e di Retelit.L’analisi delè stata condotta con l’assistenza di primari advisor finanziari (Vitale & Co, Goldman Sachs e Mediobanca) e legali (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio legale associato), e con parere favorevole del Comitato parti correlate.presentata dal Mef e Retelit valorizza700 milioni di euro.“La firma dei contratti” per la cessione dia Mef e Retelit “avverrà entro l’11 aprile 2025, e il perfezionamento della cessione è atteso entro il primo trimestre del 2026, una volta completate le attività propedeutiche, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di Golden power”.