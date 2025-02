Ilrestodelcarlino.it - Tifosi di basket e trasferte vietate: incontro a Roma per parlarne

Forlì, 12 febbraio 2025 – “Una via d’uscita che tuteli la sicurezza pubblica ma che consenta alle tifoserie sane di seguire la squadra del cuore”. È l’obiettivo perseguito dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Legagna, che martedì ha organizzato un, al Viminale, tra le società diUnieuro Forlì - Pallacanestro 2.015, Fortitudo Bologna, RivieraBanca - RinascitaRimini e di calcio di Forlì Football Club, Cesena Football Club e Ravenna Football Club 1913 e il prefetto Diego Parente, capo segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Al centro del confronto le motivazioni per cui sono statealcunealle tifoserie per evitare il rischio del ripetersi di incidenti già avvenuti in passato.