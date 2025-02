Zonawrestling.net - Tiffany Stratton: “Una cintura tutta rosa mi starebbe da Dio”

Leggi su Zonawrestling.net

C’è grande curiosità rispetto alla strada che porteràal suo primo WrestleMania. Dopo la vittoria della Royal Rumble da parte di Charlotte Flair, sembra esserci all’orizzonte uno scontro generazionale tra la campionessa e la Regina, e non c’è dubbio che il pubblico voglia schierarsi proprio con. Del resto, in questi mesi, pur essendo una heel, i fan hanno sempre avuto un’ottima risposta all’ex campionessa NXT, e sicuramente da parte della WWE c’è la volontà di capitalizzare su di lei anche a livello di merchandising.“personalizzata” in arrivo?Tra le varie idee, potrebbe esserci quella di unapersonalizzata. ovviamente, in pieno stile Tiffy Time. È stata la stessaa suggerirlo, intervistata da Adrian Hernandez, a cui ha ammesso che un titolosarebbe proprio perfetto per il suo personaggio.