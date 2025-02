Internews24.com - Thuram Inter, problemi con una particolare clausola del contratto? I dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, c’è unaneldell’attaccante nerazzurro che potrebbe non essere più cosi ben vista: iSecondo quanto riportato da Sky Sport, neldi Marcusè presente unache potrebbe non essere più vista di buon occhio. L’attaccante francese è attualmente un elemento chiave della squadra, ma nella sessione di calciomercatoprossima non si può escludere un possibileesse da parte di grandi club europei, che potrebbero cercare di attivare lapresente nel suo, valido fino al 30 giugno 2028.Lada 85 milioni inclusa neldel numero 9 dell’potrebbe dunque non essere più vista con favore. Nonostante si tratti di una somma considerevole che pochi club sarebbero capaci di pagare in un’unica soluzione, il talento francese continua a emergere e sempre più persone stanno notando le sue abilità.