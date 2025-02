Inter-news.it - Thuram grande incognita di Juventus-Inter. La settimana ‘libera’ aiuta Inzaghi

L’ha ripreso oggi gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare il big match di domenica sera contro la, ma la principale preoccupazione di SimoneriguardaDUBBIO – Marcus, uscito acciaccato nella sfida contro la Fiorentina, non ha ancora recuperato completamente e resta in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium. Gli esami svolti nelle scorse ore hanno escluso lesioni, ma il fastidio persiste e il giocatore ha lavorato a parte nella sessione odierna. L’importanza dinello scacchiere diè fuori discussione. Il francese anche in questa stagione si è rivelato il partner ideale per Lautaro Martinez, garantendo non solo gol e assist, ma anche movimenti senza palla che esaltano il gioco offensivo nerazzurro. Averlo a disposizione contro lafarebbe tutta la differenza del mondo, soprattutto in una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta.