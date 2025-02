Juventusnews24.com - Thiago Motta applaude Mbangula dopo Juve Psv: «Contento non sia contento». Poi racconta un retroscena

di RedazionentusNews24Psv: le sue dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match dell’Allianz StadiumIntervenuto in conferenza stampaPsv di Champions League 2024/25,ha parlato anche di Samuel. Le sue dichiarazioni.– «Sonoche lui non sia, vuol dire l’esigenza che ha verso se stesso e la sua ambizione. Non ci ho parlato ma posso capire perché. Ha commesso qualche errore, con i tifosi che hanno avuto una reazione ed è il primo a dispiacersi. Sono molto soddisfatto di lui, non solo per il gol, va a pressare il portiere, torna, dribbla, sbaglia, continua. Cosa posso dire ad un giocatore così? L’anno scorso era in Next Gen e ora ci sta dando una grande mano. Atteggiamento fantastico, lavora sempre bene.