The Voice vs Io Canto, la frecciata di Clerici a Scotti a Sanremo 2025

Si riconcorrono, televisivamente parlando, da anni e questa sera sono insieme sul palco dell’Ariston. Antonellae Gerry, co-conduttori della prima puntata del Festival ditargato Carlo Conti, negli ultimi anni hanno imperversato l’una su Rai 1 e l’altro su Canale 5 con varie declinazioni dei rispettivi Thee Io.Appena terminata la versione Senior di, è pronta a partire quella dellache ne ha approfittato per farsi promozione ma anche per lanciare una prevedibile ‘frecciatina’ al collega. Prima di presentare Tony Effe, soli sul palco, Antonella ha preso la parola:Ne approfitto per ricordare, così faccio un po’ di pubblicità, che venerdì prossimo (il 21 febbraio, ndDM), quindi quando è finito il Festival, comincia TheSenior.