Zonawrestling.net - The Undertaker su Ricky Starks:”Un ragazzo rispettoso, il suo debutto mi ha sorpreso”

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di NXT dell’11 febbraio sarà ricordato come uno dei più memorabili dello show, poichéha fatto il suo sorprendentedurante l’evento. Dopo ilesplosivo di, Theha ammesso di essere stato colto di sorpresa dalla sua apparizione. Parlando a Busted Open Radio, Theha reagito aldi, rivelando che si conoscono da anni. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2015, quando Thesi stava allenando per il suo match contro Shane McMahon.The Deadman ha raccontato cheera sempre in palestra, silenzioso e, ma sempre pronto ad aiutare quando necessario. Theè rimasto colto di sorpresa dal suoin NXT, dato che non si sentivano da oltre un anno. Ha descrittocome una persona buona, laboriosa e rispettosa, ricordando il loro primo incontro mentre si allenava per WrestleMania:“Ero in palestra ad allenarmi e ho notato che questoera lì ogni giorno.