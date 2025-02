Comingsoon.it - The Odyssey, Christopher Nolan ricostruisce Polifemo a grandezza naturale (o quasi)

Leggi su Comingsoon.it

Secondo uno scoop,, fedele a limitare se non annullare il ricorso al digitale, starebbe ricreando ungigante per le riprese di The. E noi ci sentiamo in obbligo di citare Mario Bava nella foto legata a questo pezzo.