Movieplayer.it - The Odyssey: Christopher Nolan dice no alla CGI, Polifemo sarà un pupazzo meccanico di 6 metri

userà effetti pratici per le sequenze spettacolari della sua Odissea, girata in Sicilia, Grecia e Marocco tra le altre location. Mentre sono in corso in Sicilia le prime riprese di The, spuntano nuovi dettagli sull'epica avventura di, che scommetterrà tutto sugli effetti pratici evitando la CGI. Secondo i media greci, L'Odisseaparzialmente girato in Grecia. Le location previste includono la Grotta di Nestore, le spiagge di Voidokilia e Almyrolaka, il castello di Methoni e l'Acrocorinto. Il Ministero della Cultura greco ha autorizzato le riprese nel rispetto delle rigorose condizioni di tutela del territorio. Inoltre, è stato anticipato che le scene che coinvolgono il Ciclopesaranno girate nella leggendaria Grotta di Nestore e sulla Spiaggia di .