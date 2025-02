The Nerve | il più amato cabaret queer di Torino torna a Off Topic

Leggi su Nuovasocieta.it

Nel mese dell’amore, non poteva mancare l’appuntamento con The: il piùdichegiovedì 13 febbraio alle ore 20:30, con il suo show dalle mille sfaccettature. Ospit? della serata: la podcaster Manuela Meloni, e l? artist? drag Panthera Virus, Lina Galore, e Heychardonnay.Theè uno spettacolo dal vivo sempre diverso, un varietà che racconta diverse forme d’arte e di espressione: dal drag (che si tratti di Queens, Kings o Things) alla danza, passando per il canto, il circo, il burlesque e la stand-up comedy. Sul palco, tutt? sono invitat? a raccontarsi attraverso il proprio talento senza la vergogna o la paura di affrontare temi scomodi in maniera inaspettata.Rispondendo al bisogno della città didi un intrattenimento consapevole e di rottura, Theporta da un anno sul palco dell’OFFartist? poliedric? del territorio locale e non solo.