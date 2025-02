The Batman – Parte II | Andy Serkis conosce la storia del film

Leggi su Cinefilos.it

TheII:ladelLo scorso dicembre, abbiamo ricevuto la deludente notizia che TheII di Matt Reeves aveva subito un forte ritardo e ora non arriverà nelle sale prima del 1° ottobre 2027. Il co-direttore dei DC Studios James Gunn è intervenuto sui social media subito dopo l’annuncio per affermare che il ritardo era semplicemente dovuto al fatto che la sceneggiatura non era stata completata. Ciò potrebbe dipendere dalla mancanza di una decisione dadi Reeves in merito alla direzione da dare al sequel, ma sembra che il regista abbia ora, come minimo, svelato la trama generale.Durante un’apparizione alla convention dei fan di Orlando MegaCon domenica scorsa (tramite il canale Youtube Love Our Life), l’attore che interpreta Alfred Pennyworthha rivelato che Reeves lo aveva informato su cosa si concentrerà il sequel di The