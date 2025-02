Sport.quotidiano.net - Terza categoria: stasera semifinale di Coppa per la Montagna. Il SalaVetitia perde 5-0. Vincono Stiava e Forte

Inalle 20.45 è tempo diprovinciale con le semifinali (in gara secca) Aquila Sant’Anna-Seravezzina (si gioca al Campo Henderson) e Pontecosi-Lammari (a San Romano Garfagnana). L’unica versiliese rimasta in gioco è lache proverà ad andare in finale. Le 4 semifinaliste in campionato sono tutte a metà classifica e quindi la strada dellaè l’unica via per salire in Seconda. In campionato, nel girone B di Lucca, continua il testa a testa in vetta fra Vorno e Sant’Alessio. Il Lido di Camaiore sabato ha perso 2-1 in rimonta col BioAcqua Le Case: al “Benelli“ l’aveva sbloccata su punizione lo specialista Marzio Luisotti (per lui 17° sigillo che lo conferma capocannoniere al pari di Fabio Giusti del Villa Basilica. anche se sta arrivando di prepotenza Manuel Pera del Vorno coi suoi già 15 gol in 12 presenze).