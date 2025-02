Sport.quotidiano.net - TERZA CATEGORIA. S.Alessio non molla. Stasera la coppa

Si sono giocati ieri i due posticipi del girone "B" di. Il Sant’ha espugnato il campo del Bargecchia per 4 a 1, con la doppietta di Fontanelli ed i gol di Gatto e Betti. Sconfitta casalinga per l’Atletico Marginone contro lo Stiava. La classifica: Vorno 46; Sant’43; Bioacqua Av Le Case 38; Spianate 31; Villa Basilica 30; Stiava 28; Lammari 27; Lido di Camaiore 23; Bargecchia 22; Atletico Marginone 17; Veneri 16; Traversagna 14; Galleno 10; Real Borgo Pittini. Intanto, questa sera, alle 20.45, si giocheranno le due semifinali diprovinciale. A Carignano l’Aquila Sant’Anna affronterà la Montagna Seravezzina, mentre, a San Romano Garfagnana, il Potecosi Lagosì dovrà vedersela contro il Lammari. In caso di parità, alla fine dei novanta minuti, si passerà direttamente ai calci di rigore per conoscere le finaliste della competizione.