"Terrificante", "Inquietante", "Impossibile da concludere": pubblico in rivolta contro la serie Netflix "Rompere il silenzio". Ecco perché

”. “”. “da”. Queste sono solo alcune delle impressioni tratte dai social riguardo la docuintitolata The Program: Cons, Cults and kidnapping (che in italiano è diventatail). Tre puntate ideate e dirette da Katherine Kubler che altri non è che una delle “vittime” di una scuola disciplinare per adolescenti problematici, strutture spesso utilizzate negli Stati Uniti per depositare i propri figli ribelli e difficili da gestire.Queste “scuole” risultano però un settore per nulla regolamentato basato su un’educazione simile a un campo di concentramento come manipolazione psicologica, soprusi, torture e violenze, metodi di una gravità inaudita che non sono mai venuti troppo alla luce. Kubler ha voluto raccontare la sua esperienza di bambina ribelle deportata con la forza in piena notte nell’Ivy Ridge Academy, una scuola disciplinare situata a Ogdensburg, New York.