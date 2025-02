Thesocialpost.it - Terribile incendio nel grattacielo: centinaia di evacuati

BUENOS AIRES – Un violentoè scoppiato nel pomeriggio di martedì in undi Puerto Madero, il quartiere più moderno della capitale argentina. Le fiamme hanno interessato la Torre Renoir II, un edificio di trenta piani, partendo dall’undicesimo piano e propagandosi rapidamente fino al quindicesimo.I vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono intervenuti tempestivamente per domare l’e mettere in salvo gli abitanti. Secondo quanto riferito dall’emittente argentina TN, oltre cento persone sono state evacuate per precauzione.Le cause del rogo non sono ancora state accertate, ma la prima ipotesi avanzata dagli inquirenti è quella di un guasto all’impianto di aria condizionata. Le autorità locali stanno indagando per chiarire l’origine dell’incidente e valutare eventuali danni strutturali all’edificio.