Terremoto ai Campi Flegrei scossa avvertita in diverse zone | boato e paura tra i residenti

Una fortediè stata registrata oggi pomeriggio ai, con una profondità di 2,7 km. La magnitudo, non ancora confermata dall’INGV, oscilla tra 2 e 3.Il sisma si è verificato alle 17.40, accompagnato da unche ha allarmato la popolazione. Il movimento tellurico è stato avvertito chiaramente in, tra cui Via Vecchia Campana, Agnano e Arco Felice.Sui social, molti utenti hanno condiviso la loro esperienza, segnalando il sisma e raccontando di uno stop della cumana a Bagnoli, in direzione Pozzuoli.Intanto, l’attività sismica nell’area flegrea continua a essere monitorata dagli esperti, mentre cresce la preoccupazione tra iper la costante sequenza di eventi sismici che interessa la zona.L'articoloaiintra iproviene da The Social Post.