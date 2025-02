Ilrestodelcarlino.it - Terra di benessere, ecco un forum sulla qualità della vita

Ad Ascoli Piceno, tra il 27 e il 30 marzo, "In Life - International Quality Life", un’iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento globale sui temi del, dell’ambiente,salute ecultura. L’evento nelle Marche ‘di Benesserè, è stato presentato oggi alla Bit (Borsa internazionale del Turismo) di Milano dall’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini. In Life - International Quality Lifesi svolgerà nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, simbolo di un territorio che puntacultura e sull’innovazione per promuovere ilcollettivo. Ospite d’eccezione per sostenere l’importante iniziativa è stato il giornalista e conduttore Rai, Massimiliano Ossini. L’evento nasce su ispirazione del World Economicdi Davos ed è reso possibile grazie alla legge regionale del 2023 che riconosce le Marche come "del".