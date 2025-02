Lanazione.it - Terme di Montecatini, nuova asta. Il valore totale supera i 40 milioni

(Pistoia) I beni immobili delleditornano di nuovo in vendita, per uncomplessivo di oltre 40. La città attende l’esito della procedura con il fiato sospeso, mentre la Regione, socio di maggioranza, e il Comune, proprietari dell’azienda confermano gli impegni presi. Le decisioni fissate al momento della concessione del concordato preventivo in continuità sono piuttosto precisi. Il 25 febbraio è prevista la procedura di vendita delle Panteraie, un locale che ha fatto la storia di, e della Palazzina Presidenziale. L’appuntamento clou, in ogni caso, è previsto l’11 marzo, con la vendita di tutti i beni strategici per uncomplessivo di oltre 35. Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle partecipazioni, auspica che possa farsi avanti anche un soggetto privato, ma nel caso in cui la gara per i beni strategici dovesse andare deserta, spera che gli organi del concordato decidano di procedere quanto prima con la cessione dei singoli edifici.